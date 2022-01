Sao MU tức giận bỏ tập vì Ralf Rangnick nuốt lời

MU đấu Aston Villa 2 lần chỉ trong 5 ngày (tại FA Cup và Premier League).

Dean Henderson tức giận Ralf Rangnick nuốt lời

Ở trận đấu tại Old Trafford vào rạng sáng 11/1, đội bóng của Ralf Rangnick giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ công của McTominay để vào vòng 4 FA Cup gặp Middlesbrough.



Theo nguồn The Webby and O’Neill Man United fan Channel, HLV Rangnick đã hứa với Dean Henderson sẽ được bắt chính trận trên.



Tuy nhiên, vào ngày cuối tập luyện (một ngày trước trận đấu), thủ thành tuyển Anh đã được thông báo, anh sẽ không ra sân và đã không làm tốt.



Sau đó, Dean Henderson thậm chí còn không có trong danh sách dự bị, thay vào đó là thủ môn số 3 Tom Heaton. Trước các phương tiện truyền thông, Ralf Rangnick nói rằng, Henderson bị ốm.



Tony O'Neill khẳng định trên kênh của mình, sự thật không phải thế: “Dean Henderson được nói đã đùng đùng rời khỏi sân tập ngày Chủ nhật, sau khi được thông báo sẽ không thi đấu vào ngày hôm sau.