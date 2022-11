Sao mặc sốc, nổi bật trên thảm đỏ ra mắt bom tấn Black Panther 2

Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Leititia Wright và Michaela Coel diện đồ sequin lấp lánh ra mắt 'Black Panther: Wakanda Forever' tại quảng trường Cineworld Leicester ở London, Anh.

Sau thành công của Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) và Thor: Love and Thunder (2022), Black Panther: Wakanda Forever (Chiến binh báo đen: Wakanda bất diệt) đang là tác phẩm được người xem mong đợi nhất khi được cho là một trong các tác phẩm mang nhiều cảm xúc nhất của Marvel. Phim ra rạp toàn cầu từ 10/11 và dàn diễn viên trong phim đang tích cực quảng bá cho bom tấn này ở nhiều nước trên thế giới.

Sự kiện ra mắt Black Panther: Wakanda Forever tại London, Anh tối 3/11 có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao đình đám như Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Leititia Wright, Michaela Coel, Jourdan Dunn, Leigh-Anne, Maya Jama...