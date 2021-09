"Sao" làm đẹp: Tuổi 45, làm thế nào để xinh nõn như Trương Ngọc Ánh?

Đối với nhan sắc, chăm sóc bên ngoài là chưa đủ. Ngày thường, Trương Ngọc Ánh luôn duy trì lối sống lành mạnh để có một tinh thần thoải mái.

Yêu thương bản thân cũng là một bí quyết gìn giữ nhan sắc

"Yêu thương bản thân là một trong những tiêu chí quan trọng mà ai cũng nên đặt ra cho mình. Yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu từ những sai lầm, những khó khăn, những bài học, ngay cả những lúc mình chán mình nhất thì càng phải yêu bản thân nhiều hơn.

Yêu không sai, yêu mù quáng mới sai, nên hãy yêu mình một cách tử tế và bao dung nhất, rồi mọi thứ sẽ vào đúng quỹ đạo của nó", nữ chính phim Hương ga bày tỏ.

