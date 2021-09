"Sao" làm đẹp: Quỳnh Anh Shyn chia sẻ tips cực... 'cháy'

Giãn cách xã hội vì COVID-19 khiến Quỳnh Anh Shyn phải làm việc tại nhà. Dẫu vậy, cô luôn giữ cơ thể mình thơm mát. Không chỉ sử dụng sản phẩm dành cho bên ngoài, mà còn phải chú ý tránh ăn một số thực phẩm nặng mùi như tỏi, cà ri,...

Ở nhà cũng phải xinh đẹp và thơm mát

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh Shyn cho biết,chế độ ăn lành mạnhcũng giúp cơ thể chúng ta có mùi thơm tự nhiên. Một số thực phẩm cô nàng hay ăn chính là dứa, cam, quýt, sữa chua,... Ngoài ra, một bí quyết vô cùng đơn giản khác mà ai cũng biết, đó là xịt nước hoa. Tuy nhiên, Quỳnh Anh Shyn lưu ý các cô gái nên xịt nước hoa sau khi tắm, vì lúc đó lỗ chân lông có thể hấp thụ tối đa sản phẩm, giúp mùi hương lưu lại thật lâu trên cơ thể.

Người đẹp bật mí, những vị trí tốt nhất để xịt nước hoa chính là vùng cổ và cổ tay. Để giữ mùi lâu hơn, cô thường bôi một chút vaseline lên da trước khi xịt nước hoa. Trong những ngày nắng nóng, cơ thể bị đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt là vùng da dưới cánh tay, Quỳnh Anh Shyn thường sử dụng sản phẩm chuyên dụng để vùng da này không bị thâm sạm và có mùi.

