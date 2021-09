"Sao" làm đẹp: Ở nhà chống dịch cũng phải xinh như hot girl Salim

Salim cho biết, dù làm việc ở nhà, cô vẫn thích vẻ ngoài của mình phải thật chỉn chu và xinh đẹp. Sản phẩm cô dùng cho các bước makeup giản đơn tại nhà chỉ có kem chống nắng, kem che quầng thâm mắt, chì kẻ mày, chuốt mi, son môi và điểm nhấn là má hồng.

Salim đặc biệt thích kiểu trang điểm gò má ửng hồng. Cô cho rằng, màu ửng hồng trên má khiến tổng thể gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Cuối cùng, để một ngày làm việc tại nhà thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng, Salim chọn cho mình bộ trang phục để dành đã lâu trong tủ mà chưa có dịp mặc.

Xem thêm video đang được quan tâm: