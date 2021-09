"Sao" làm đẹp: Kendall Jenner ăn gì, tập gì để trở thành siêu mẫu đắt giá nhất thế giới?

Trong khi đó, huấn luyện viên thể hình của Jenner tiết lộ, bữa sáng của người đẹp thường bao gồm bơ, trứng và một bát bột yến mạch lớn. Sau đó, cô ăn nhẹ hạnh nhân và uống nước trái cây suốt cả ngày.

Thần thái ngút ngàn

"Fan cuồng" mì ống

Nếu đi ăn ngoài hàng, Kendall thích gọi món mì Ý Bolognese hoặc bánh pizza Margherita thuần chay. "Tôi luôn đảm bảo có một hoặc haingày mỗi tuần với bạn bè, nơi tôi sẽ chiều chuộng cơ thể bằng bữa tối và ăn những món khoái khẩu", cô nói.

Bày tỏ tình yêu dành cho ăn uống, Jenner từng viết trên mạng xã hội: "Tôi không nấu ăn nhiều ngoài bữa sáng tiêu chuẩn với trứng, bơ và bánh mì nướng. Tôi có một vài công thức nấu ăn siêu đơn giản. Các nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của tôi bao gồm tỏi, đậu Hà Lan, bơ Parma bào và mì ống".

