"Sao" làm đẹp: Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ bí quyết tiết kiệm mùa giãn cách

Khánh Vân bật mí, khi dạo phố, gặp gỡ bạn bè thì cô chuộng dùng áo thun, quần jeans. Đây là các items kinh điển, có thể dùng quanh năm mà không sợ bị lỗi mốt, đồng thời tôn diện mạo trẻ trung, năng động cho cô. Còn đi sự kiện thì cô luôn sử dụng đầm dạ hội hoặc đồ suit.

Thời gian này, dù bận rộn với nhiều hoạt động thiện nguyện và công việc riêng, nhưng Hoa hậu Hoàn vũ 2019 vẫn duy trì tập luyện thể chất để có vóc dáng hoàn hảo.Bên cạnh đó, cô cũng chú ý rèn luyện kỹ năng trình diễn, catwalk, ngoại ngữ, đồng thời tích cực xây dựng hình ảnh riêng để luôn xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng mà khán giả dành cho mình.

