'Sao' làm đẹp: Đào Bá Lộc và tips làm đẹp hợp thời COVID-19

Ưu tiên những sản phẩm makeup tầm trung

Bằng kinh nghiệm nhiều năm tự chăm sóc da, Đào Bá Lộc đúc rút được 3 bước skincare đơn giản nhằm trị thâm sau mụn: Tẩy tế bào chết; Bổ sung kem dưỡng có vitamin C làm sáng da; Sử dụng kem chống nắng có thành phần làm sáng da. Đối với makeup, Đào Bá Lộc thường sử dụng kem nền và một loại kem chuyên dụng cho vùng da dưới mắt. Khi trang điểm, nhấn vào đôi mắt bằng cách sử dụng bảng màu mắt tone cam nhạt đến cam đậm và kim tuyến. Bên cạnh đó, Đào Bá Lộc luôn ‘thủ sẵn’ chì kẻ mắt, kẻ chân mày, mascara, phấn má hồng, son môi cùng tone màu với mắt.

