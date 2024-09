Sao Kpop 24/9: Mỹ nhân Marvel ly hôn chồng CEO, phim của Jung Hae In thắng lớn

Mỹ nhân Marvel ly hôn chồng CEO sau 5 năm chung sống, phim của Jung Hae In thu 1000 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 24/9 Nữ diễn viên Kim Soo Hyun (Claudia Kim) ly hôn chồng CEO Nữ diễn viên Soo Hyun (Claudia Kim) và chồng doanh nhân Matthew Shampine đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 5 năm chung sống. Tin tức này được Star News xác nhận vào ngày 23/9. Cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn, tuy nhiên lý do và thỏa thuận nuôi con vẫn chưa được tiết lộ. Soo Hyun kết hôn với Cha Min Geun - Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Tổng giám đốc điều hành của WeWork Hàn Quốc vào năm 2019. Đám cưới diễn ra chỉ 4 tháng sau khi hai người công khai mối quan hệ.

Claudia Kim ly hôn chồng CEO. Hôn lễ nhận sự chú ý của công chúng, ở thời điểm đó Soo Hyun là ngôi sao giải trí hàng đầu, còn chồng cô là doanh nhân trẻ thành đạt. Đám cưới được tổ chức sang trọng, hoành tráng tại khách sạn Shilla ở Jangchung-dong, Seoul. Kim Soo Hyun sinh năm 1985, khởi đầu sự nghiệp từ sàn diễn thời trang sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Siêu mẫu Hàn Quốc - Trung Quốc năm 2005. Sau đó, cô nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và để lại dấu ấn qua loạt phim truyền hình đình đám như Queen of the Game, The Fugitive: Plan B, Brain,... Bước chân ra khỏi thị trường Hàn Quốc, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hollywood với các vai diễn trong Avengers: Age of Ultron, The Dark Tower và series Marco Polo. Phim mới của Jung Hae In chiếu 10 ngày, thu hơn 1000 tỷ đồng Cuộc đua phòng vé tại Hàn Quốc đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tờ Korea Times cho biết bộ phim Đố anh còng được tôi có sự góp mặt của Jung Hae In đang dẫn đầu doanh thu cuối tuần qua. Từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, có tới 914.000 nghìn khán giả ra rạp, nâng tổng lượng vé bán ra lên thành 5,6 triệu vé. Bộ phim hiẹn đang chiếm 71.9% thị phần. Phim của Jung Hae In thu hơn 1000 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Tờ Variety đưa tin Đố anh còng được tôi đang tạo nên một cơn sốt thực sự với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày công chiếu. Nếu duy trì được phong độ này, bộ phim hoàn toàn có thể soán ngôi các đối thủ nặng ký như Exhuma: Quật mộ trùng ma và Vây hãm: Kẻ trừng phạt để trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh thành công nhất năm 2024. Đố anh còng được tôi theo chân thanh tra Seo Do Cheol (do Hwang Jung Min thủ vai) và những thành viên chủ lực trong Phòng điều tra Tội phạm Bạo lực. Giờ đây, đội nhóm của Seo Do Cheol vừa kết nạp cảnh sát tân binh Park Sunwoo (do Jung Hae In thủ vai) giữa lúc họ đang mắc kẹt trong một vụ án nghiêm trọng về kẻ giết người hàng loạt bí ẩn. Với thành tích đáng nể tại sân nhà Hàn Quốc cùng sự tham gia của dàn sao đình đám, Đố anh còng được tôi sẽ là một cái tên đầy hứa hẹn khi đổ bộ rạp Việt. Kim Ji Won làm đại sứ thương hiệu trang sức xa xỉ Theo Ten Asia, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ji Won được chọn làm đại sứ thương hiệu mới của Bvlgari. Phía Bvlgari đánh giá Kim Ji Won có “sự quyến rũ đầy màu sắc, phong cách thời thượng và tính cách tươi sáng, tích cực của cô ấy, phù hợp với bản sắc của thương hiệu". Kim Ji Won sẽ đại diện cho hình ảnh của thương hiệu ở 3 mảng trang sức, đồng hồ và nước hoa Bvlgari.

Kim Ji Won làm đại sứ thương hiệu trang sức xa xỉ. Với vai trò đại sứ thương hiệu, Kim Ji Won sẽ cùng Bvlgari tạo nên những câu chuyện đầy cảm hứng, đưa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng lên một tầm cao mới thông qua bộ sưu tập Diva’s Dream. Kim Ji Won cho biết: “Bvlgari là một thương hiệu rất xinh đẹp đã được yêu thích từ lâu trên toàn thế giới, vì vậy tôi rất vui khi được góp mặt vào dòng lịch sử huy hoàng của họ với tư cách là Đại sứ thương hiệu cho Bvlgari. Tôi rất mong chờ hành trình mới cùng Bvlgari, tiếp tục thay đổi và tái sinh từ quá khứ đến hiện tại và tương lai”. Với sự góp mặt của Kim Ji Won cùng Lisa, Mingyu, Bvlgari đã xây dựng được một đội ngũ đại sứ toàn cầu ấn tượng, quy tụ những cái tên nổi tiếng nhất trong làng giải trí. Theo Vtcnews