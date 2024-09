Sao Kpop 10/9: Hyun Bin làm 'náo loạn' thảm đỏ, Jennie tái xuất solo

"Jennie đã ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm lớn của Mỹ Columbia Records và sẽ trở lại với đĩa đơn solo vào tháng 10", đại diện công ty cho biết.



Jennie sẽ trở lại với ca khúc solo mới vào tháng 10.

Columbia Records là một hãng thu âm lớn trực thuộc Sony Music Entertainment của Mỹ. Hãng thu âm là nơi quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Beyoncé, Adele, Harry Styles...

Sự kiện này đánh dấu một năm kể từ lần phát hành ca khúc solo cuối cùng của Jennie là You and Me vào tháng 10/2023. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên nữ thần tượng ra mắt sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi công ty YG Entertainment. Chính vì vậy, những người hâm mộ vô cùng háo hức và chờ đợi màu sắc âm nhạc cá nhân của cô.

Theo Vtcnews