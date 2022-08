Sao Hoa ngữ hết thời phải đi làm bồi bàn, hát múa trong hộp đêm

Phạm Thực Vĩ từng tung ảnh nóng của bạn gái cũ - Vương Tâm Lăng lên trên mạng xã hội.

Từng là sao hạng A được người người săn đón bởi các tác phẩm nổi tiếng như: Happy Together, Colour Of Sound, The Best Of Times,… giờ đây khi mất trắng sự nghiệp, Phạm Thực Vĩ lại chỉ có thể đi làm bồi bàn tại một nhà hàng lẩu để trang trải cuộc sống.

Có lẽ vì áp lực kinh tế mà Phạm Thực Vĩ không còn quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. Nam diễn viên gây bất ngờ với thân hình phát tướng, xuề xoà phục vụ trong nhà hàng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lãng tử, điển trai trước đây.



Hết thời, Phạm Thực Vĩ phải đi làm phục vụ tại nhà hàng.

Vạn Tử Lương

Nam diễn viên Vạn Tử Lương nổi tiếng với danh xưng “ác nhân” của màn ảnh Hong Kong khi để lại hàng loạt các vai diễn kinh điển với hình tượng hung tợn khiến nhiều người ghê sợ.

Trong các tác phẩm: Triệu Phú Lưu Manh, Người Trong Giang Hồ, Vua Bịp Đại Chiến Las Vegas, Bá Chủ Bịp Thành,… Vạn Tử Lương luôn gây ấn tượng với nét diễn độc ác, xảo quyệt, lưu manh trong vai các ông trùm xã hội đen.