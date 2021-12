Sao Hoa ngữ có thời hạn 10 ngày để nộp đủ thuế

Your browser does not support the audio element.

"Nữ hoàng livestream" - Hoàng Vi (tên thường sử dụng trên mạng là Vi Á) bị phạt mức tiền thuộc vào hàng kỷ lục trong những vụ xử lý người nổi tiếng trốn thuế tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Một thông điệp vừa được nhà chức trách Trung Quốc phát đi yêu cầu các ngôi sao giải trí và ngôi sao mạng xã hội nước này chủ động nộp đủ thuế thu nhập, chủ động điều chỉnh những thông tin chưa chính xác trong các giấy tờ kê khai nộp thuế trước khi năm 2021 kết thúc, nếu không, khi bị phát hiện, họ sẽ phải chịu phạt nặng và bị coi như đã trốn thuế.

Thời gian tính từ khi thông báo này được nhà chức trách Trung Quốc đưa ra vào hôm 22/12 vừa qua cho tới khi năm 2021 kết thúc là 10 ngày.