Sao 'Harry Potter' kể về ba lần vào trại cai nghiện

Tom Felton, hiện 35 tuổi, kể vào cuối độ tuổi 20, anh thường lê la ở các quán bar bình dân vì muốn có cuộc sống bình thường, "chạy trốn" sự nổi tiếng ở Los Angeles (Mỹ). "Tôi đã từ không hứng thú đến thường xuyên uống một vài ly mỗi ngày trước khi mặt trời lặn và một ít rượu whisky", anh viết trong cuốn hồi ký Beyond The Wand: The Magic And Mayhem Of Growing Up A Wizard.



Diễn viên Tom Felton. Ảnh: AFP