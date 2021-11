‘Sao’ Hàn Quốc kiên định thế nào để sở hữu làn da trong veo?

Jessica Jung, cựu thành viên nhóm nhạc Girl’s Generation không chỉ là một thần tượng K-pop, mà còn là một diễn viên có thực lực. Cô từng đóng vai chính trong các vở nhạc kịch, thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình và hiện đang trở thành một nữ doanh nhân thành đạt với dòng sản phẩm chăm sóc da của riêng mình.

Giống như nhiều ‘sao’ Hàn khác, Jessica rất coi trọng việc chăm sóc da. Điều này được thể hiện rõ qua dòng sản phẩm chăm sóc da phong phú được bày biện trong phòng tắm của cô. Jessicachia sẻ: ‘Chăm sóc da kiểu Hàn Quốc là về thói quen hàng ngày và hàng đêm và tôi thực hiện nó một cách nghiêm ngặt’.

Jessica sở hữu dòng sản phẩm chăm sóc da của riêng mình.

Một mẹo làm đẹp mà Jessica thường sử dụng là ‘làm ấm’ các sản phẩm chăm sóc da của mình để thúc đẩykhả năng hấp thụ bằng cách xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo ra một chút nhiệt và áp lên mặt để mở lỗ chân lông, cho phép các tế bào da hấp thụ tốt hơn. Phương pháp này gần giống như xông hơi nhưng tiện lợi hơn đối với một phụ nữ bận rộn như Jessica.

