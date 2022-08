Sao Hàn đóng MV: Lee Min Ho - Park Min Young là 'huyền thoại'

Song Joong Ki từng đóng trong MV Men Are All Like That của Kim Jong Kook vào năm 2012. Thế nhưng MV mới nhất mà anh chàng xuất hiện khi đã nổi đình nổi đám là Happen của nữ ca sĩ Heize. Song Joong Ki sau khi tham gia diễn xuất trong MV này cũng đã tiết lộ anh chàng là một khán giả trung thành rất thích nghe thể loại nhạc mà Heize theo đuổi.

Mỹ nhân thế hệ mới Kim Yoo Jung từng xuất hiện trong MV Return của Lee Seung Gi vào năm 2012 và thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi sáng. 7 năm sau khi tròn 20 tuổi, Kim Yoo Jung lại góp mặt trong MV Begin Again của Kim Jae Hwan. Với vẻ ngoài trưởng thành hơn và gương mặt thuần khiết, nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên một lần nữa khiến trái tim bao người mê mẩn, thổn thức.

Ha Ji Won là nữ diễn viên đình đám từ bộ phim Hoàng hậu Ki. Ít ai biết rằng trước đó cô nàng từng xuất hiện trong MV Love Story của Bi Rain và giúp MV được mọi người chú ý nhiều hơn. Nội dung MV nói về một chàng vệ sĩ yêu cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại không cưỡng nổi sức mạnh của đồng tiền. Diễn xuất của Ha Ji Won đã góp phần lớn vào sự thành công cho câu chuyện của MV này.