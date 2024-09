Sao Hàn 22/9: Rộ tin Joy rời SM, Park Bom đến Việt Nam

Thông tin Joy (Red Velvet) rời SM Entertainment sau khi kết thúc hợp đồng gây bất ngờ, Park Bom (2NE1) đến Việt Nam chuẩn bị cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 22/9. Rộ tin Joy (Red Velvet) rời SM Entertainment Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Joy đang gặp gỡ với công ty quản lý diễn viên. Điều này làm dấy lên nhiều suy đoán rằng cô sẽ rời SM Entertainment khi kết thúc hợp đồng độc quyền của mình. Joy cũng không ít lần bày tỏ sự thất vọng với công ty quản lý SM Entertainment, đặc biệt trong quá trình quảng bá Cosmic của Red Velvet.

Thông tin Joy (Red Velvet) sẽ rời SM Entertainment gây xôn xao. Trước thông tin này, SM Entertainment tuyên bố rằng họ vẫn đang đàm phán với Joy về việc gia hạn hợp đồng. Joy sinh năm 1996, là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc - Red Velvet. Với vẻ đẹp ngọt ngào và tài năng đa dạng, Joy nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Đặc biệt, phân đoạn của cô trong ca khúc "Feel My Rhythm" tạo nên cơn sốt thực sự trên mạng xã hội, khi hàng loạt người hâm mộ và cả những người nổi tiếng đều thi nhau cover lại những điệu bộ và vũ đạo ấn tượng của cô. Park Bom (2NE1) đến Việt Nam Park Bom đến TP.HCM để tổ chức đêm diễn 2024 Park Bom Special Fan Concert in Vietnam vào ngày 22/9 tại Nhà hát Hoà Bình. Sau 10 năm, đến nay giọng ca chính của 2NE1 mới có dịp trở lại Việt Nam biểu diễn. Sau quãng thời gian vật lộn với bệnh tật và những biến đổi ngoại hình, Park Bom thực sự lột xác ngoạn mục. Với vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đã trở lại và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô thân thiện chào hỏi fan cho đến tận lúc lên xe, thể hiện sự gần gũi và trân trọng tình cảm của người hâm mộ.

Park Bom (2NE1) đến Việt Nam chuẩn bị cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Sinh năm 1984 và ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009, Park Bom nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giọng hát nội lực và khả năng trình diễn ấn tượng. Những bản hit như You And I, Don't Cry đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ ca sĩ tài năng này đã gặp phải những sóng gió lớn khi cô phải đối mặt với căn bệnh ADD và những tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom. Sự nghiệp của cô đi xuống và 2NE1 phải tan rã. Tháng 7/2024, nhóm nhạc thông báo tái hợp và sẽ thực hiện chuyến lưu diễn toàn châu Á. BlackPink gặt hái kỷ lục mới Yonhap đưa tin, MV How You Like That của BlackPink vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây là video âm nhạc thứ 6 của nhóm vượt mốc này. How You Like That là bản hit toàn cầu không chỉ bởi giai điệu sôi động mà còn bởi thông điệp ý nghĩa mà ca khúc mang lại. Với phong cách hip hop đậm chất BlackPink, bài hát truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Thành tích top 33 trên Billboard Hot 100 là minh chứng rõ ràng cho sức hút của ca khúc này.

MV "How You Like That" của BlackPink đã vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube. How You Like That trở thành bản hit của năm 2020 khi giành được giải "Bài hát của mùa Hè" tại MTV Video Music Awards được tổ chức tại Mỹ trong cùng năm đó. Video âm nhạc này cũng đứng đầu danh sách "Bài hát mùa Hè hàng đầu toàn cầu" do YouTube bình chọn trong năm 2020. Thành công vang dội này đưa tên tuổi của BlackPink lên tầm cao mới và khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. BlackPink dự kiến sẽ tiếp tục chinh phục khán giả toàn cầu bằng chuyến lưu diễn thế giới mới vào năm sau. Theo VTC News