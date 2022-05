Sao gốc Việt sánh đôi với Dương Tử Quỳnh trong phim mới nhất là ai?

Trong “Everything, everywhere all at once”, Evelyn Wang là một phụ nữ gốc Á đang mài mòn bản thân trong một cuộc sống có phần nhàm chán và nhiều rắc rối. Khi mọi nhân vật bất ngờ rơi vào đa vũ trụ, nơi kết nối mọi hiện thực có thể xảy ra nếu mỗi người chọn sống khác đi, Waymond Wang (Quan Kế Huy) đóng một vai trò quan trọng trong việc khai phá sức mạnh của vợ mình, giúp bảo vệ sự an toàn cho đa vũ trụ và gắn kết gia đình.

Ra mắt cuối tháng 3 tại Liên hoan phim SXSW, "Everything everywhere all at once" đã nhận được màn vỗ tay tán dương của giới phê bình, nhận điểm số ấn tượng trên nhiều trang đánh giá Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb.

Bộ phim đã chinh phục được khán giả đại chúng với nhịp độ nhanh, câu chuyện độc đáo, hài hước và dễ đồng cảm, bất chấp phong cách nghệ thuật riêng, đặc trưng ở một phim độc lập.

Bộ phim giành được doanh thu 50-52 triệu USD sau 9 tuần ra mắt, vượt doanh thu Bắc Mỹ của bộ phim từng tranh giải Oscar “Ladybird”(Tuổi nổi loạn, cũng do hãng phim độc lập A24 sản xuất).

Trailer phim "Everything everywhere all at once":

Minh Anh (Vietnam+)