Sao 'Đất Phương Nam': Người chạy xe ôm, người làm CEO chốt đất tiền tỷ

Nhắc tới cuộc sống của mình, nam diễn viên cho hay dường như cái tên nhân vật thằng Cò đã vận vào cuộc đời anh. "Cuộc sống của tôi giống như bụi đời vậy… Ngày ngày bươn chải đủ thứ nghề đến kiếm sống. Nhiều khi tôi thấy cái tên 'Cò' nó hợp với tôi thật đấy. Cứ bay đi bay đi mãi rồi đến bao giờ mệt thì lại đậu xuống…".

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc 'Bài ca đất phương nam' và dàn diễn viên trong 'Ký ức vui vẻ'

An Ngọc