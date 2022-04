Sangeeta Kaur - nghệ sỹ gốc Việt đầu tiên thắng giải Grammy, là ai ?

Mặc dù vậy, cô cũng chiều lòng cha mẹ khi chọn học ngành Sinh học ở ĐH Santa Ana song song đó theo học âm nhạc.

Trong thời gian học Đại học, một giảng viên thanh nhạc khi nghe cô hát đã khuyên nên theo đuổi âm nhạc cổ điển. Nếu vậy, nên chuyên tâm chứ không thể học song song hai ngành.

Trong một chương trình giao lưu của đài phát thanh Việt tại Mỹ cách đây không lâu, cô kể: “tôi thích âm nhạc từ nhỏ và tham gia hát cùng ca đoàn của trường từ khi học cấp 1 đến khi vào Đại học. Tôi đã có thể trở thành một bác sĩ nhi khoa vì với âm nhạc ba mẹ chẳng bao giờ tin tôi sẽ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ông bà ủng hộ vì luôn nghĩ tôi chỉ hát cho vui. Đến khi tôi nói ý định sẽ học chuyên ngành âm nhạc, ba mẹ vô cùng bất ngờ và ít nhiều không ủng hộ”.

Khác với các đồng hương chọn hát nhạc Việt, cô đi con đường khó hơn khi chọn nhạc cổ điển. Cô ít hát nhạc Việt hoặc giao lưu gặp gỡ với các nghệ sĩ gốc Việt. Đó là lý do khiến các phần trả lời phỏng vấn của cô luôn “nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt”.

Sangeeta Kaur theo đuổi đa dạng các thể loại âm nhạc từ Cổ điển, New Age đến nhạc đương đại và cả Tâm linh, nhạc thiền (Spiritual). Cô lấy bằng Cử nhân về biểu diễn Opera tại Nhạc viện Bob Cole tại ĐH California State Long Beach và Thạc sĩ biểu diễn thanh nhạc (Masters of Music in Vocal Performance) của Nhạc viện Boston tại Berklee.

Âm nhạc và Yoga

Sangeeta Kaur cho biết mình từng tiết lộ trong một chương trình truyền hình của người Việt tại California rằng ban đầu chưa bao giờ nghĩ sẽ thành nghệ sĩ hát Opera.