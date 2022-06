Sang Việt Nam, Miss Universe Catriona Gray có hành động 11 điểm

Theo đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Catriona Gray nhận được một chiếc vương miện từ fan Việt, làm theo hình dáng vương miện Mikimoto của Miss Universe.

Catriona vô cùng phấn khích khi thấy chiếc vương miện này. Hoa hậu nắm lấy và trao nụ hôn gió vào vật phẩm, nhưng ngay tức khắc... trả lại cho người tặng, thay vì nhận và đội luôn như ai cũng nghĩ.