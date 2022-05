Sáng tỏ tin đồn Yoon Eun Hye hẹn hò Kim Jong Kook

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye một lần nữa ồn ào trên mạng xã hội, do 2 ngôi sao từng kể những câu chuyện giống hệt nhau về người yêu cũ.

Cô tiếp tục: "Đối với một trong những người bạn trai cũ của tôi, tôi đã ghi lại mọi tin nhắn mà anh ấy đã gửi cho tôi vào một cuốn sổ, và tặng cuốn sổ đó cho anh ấy như một món quà. Anh ấy là một người thực sự tốt. Khi anh ấy nhìn thấy những tin nhắn của anh ấy. Anh ấy cảm thấy hối tiếc bởi những tin nhắn ngày càng ngắn".

Câu chuyện của Yoon Eun Hye nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi nhiều người hâm mộ nhớ lại rằng Kim Jong Kook từng chia sẻ một câu chuyện tương tự trong một tập của chương trình My Little Old Boy trên đài SBS.

Trong tập phát sóng vào năm 2018, Kim Jong Kook đã đi lên gác mái và tìm thấy một cuốn sổ với những bức thư từ bạn gái cũ.