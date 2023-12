Sáng tác ca khúc Giáng sinh trong 15 phút, nữ ca sĩ thu về... 100 triệu USD

Thoạt tiên tôi còn có chút nghi ngờ, bởi nghe như một người đang cật lực luyện giọng với những cao độ lên "chót vót", tôi còn phải hỏi lại xem cô ấy có chắc đây là những gì cô ấy muốn thể hiện hay không".

Carey khẳng định rằng cô muốn giữ nguyên giai điệu "lạ lùng" ấy, chính lựa chọn này đã đưa lại thành công bền bỉ cho ca khúc bởi nét độc đáo riêng có.

Bên cạnh đó, All I Want for Christmas Is You cũng có sự giản dị, mộc mạc trong ca từ. Dù có những quãng cao ngoạn mục, nhưng về cơ bản, giai điệu của ca khúc cũng gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc, không quá cầu kỳ, phức tạp.

Cho tới giờ, người ta vẫn chủ yếu biết tới Mariah Carey trong vai trò ca sĩ, nhưng thực tế, cô còn là một nhạc sĩ tài ba, hầu hết các bản hit của cô đều do cô tham gia sáng tác cùng nhạc sĩ, All I Want for Christmas Is You là một minh chứng.

Ca khúc All I Want for Christmas Is You được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng gắn với mùa Giáng sinh - Love, Actually (Yêu thật sự - 2003). Ca khúc xuất hiện ở phần mở đầu và kết thúc của bộ phim. Ca khúc và bộ phim đã hỗ trợ nhau trong việc duy trì sức hút qua năm tháng.

Mariah Carey: Nữ hoàng mùa Giáng sinh



Mariah Carey rất yêu mùa Giáng sinh (Ảnh: New York Post).

Sau thành công lớn của All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey được xem là ca sĩ "nữ hoàng mùa Giáng sinh".