Sáng sớm thức dậy, thấy vết máu trên gối của đứa bé khiến người mẹ hoảng sợ, nhưng may mắn đó là báo động giả

Sau khi đánh thức con dậy, rửa mặt sạch sẽ, chị liền đưa con đến bệnh viện khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận định cháu bé không có vấn đề gì cả, đó chỉ là báo động giả, vết máu trên mặt là do bé bị chảy máu cam. Còn về việc tại sao đột ngột chảy máu cam thì có thể do thói quen ngoáy mũi gần đây của bé hoặc một lý do nào đó đã làm tổn thương niêm mạc mũi.

# Tại sao trẻ bị chảy máu cam?

Đây là hiện tượng không phổ biến nhưng cũng không phải hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Còn về nguyên nhân thì có thể xuất phát từ một trong những lý do sau:

1. Thói quen ngoáy mũi

Nếu bé có thói quen ngoáy mũi rất dễ khiến bé bị chảy máu cam. Việc ngoáy mũi của bé sẽ làm tổn thương niêm mạc mũi, dẫn đến chảy máu cam, sau khi niêm mạc mũi lành lại sẽ đóng vảy và dính vào mũi gây ngứa, vì vậy bé không khỏi muốn ngoáy mũi lần nữa, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Vì sức khỏe của bé, cha mẹ nếu phát hiện bé có thói quen như vậy thì phải sửa chữa kịp thời, là tấm gương sáng, không ngoáy mũi trước cửa phòng trẻ, nếu không bé có thể theo cùng một khuôn mẫu. Lúc đầu thấy vui, về sau có thể lớn lên. trở thành thói quen như vậy.

Vì sức khỏe của trẻ, cha mẹ nếu phát hiện trẻ có thói quen như vậy phải kịp thời chấn chỉnh ngay và làm gương tốt cho trẻ. Tốt nhất cha mẹ đừng bao giờ ngoáy mũi trước mặt trẻ, nếu không trẻ sẽ học theo, lúc đầu có thể cảm thấy vui nhưng về sau có thể hình thành thành thói quen xấu.

2. Hiệu ứng lạnh