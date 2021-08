Sáng ngủ dậy, nhìn đống bát chồng ăn nhậu chất từ đêm mà vợ bật khóc, đáng lên án nhất là câu nói của anh ta

Xem thái độ thì có vẻ như ông chồng xem chuyện rửa bát là quá nhỏ, vợ có nghĩa vụ phải làm, không được oán thán. Anh ta không rõ đằng sau đó là sự tủi thân, uất ức của người phụ nữ khi sáng ra đã phải “giải quyết” những chuyện như thế này.

Nhiều dân mạng đã bày tỏ ý kiến khác nhau ngay dưới bài đăng. Một số người cho rằng, thay vì chê bai vợ rửa có chừng ấy bát cũng khóc thì chồng nên xắn tay vào làm cùng.

Anh ta là người ăn nhậu, ăn uống no say thì để nguyên phần dọn dẹp cho vợ như thế rất không ổn. Đành rằng, phụ nữ sẽ làm việc nhà nhiều hơn nhưng có chồng giúp sức là điều an ủi thật lớn.

Số khác cho rằng, đàn ông nên học cách thông cảm với phụ nữ trong nhiều việc khác nữa. Hãy bỏ đi tư tưởng chuyện nhà mặc định là việc của phụ nữ để cùng xây dựng hôn nhân hạnh phúc.