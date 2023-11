Sáng nay xét xử vụ gia đình ở Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

Trên đường đi Quang nói với Bích dừng lại một số điểm để mua than, can đựng xăng/dầu, mua xăng/dầu, xô sắt để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 13h ngày 25/3/2022, Quang và Bích lái xe đưa thi thể của cháu N.L.M.Q vào vườn của Quang ở xã Hòa Phú chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng 40 - 50 mét là chỗ thiêu thi thể cháu Q.

Tại đây, Bích đặt thi thể cháu Q. vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ. Quang ở lại chất than và dùng xăng/dầu thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 19h cùng ngày, khi thấy thi thể của cháu Q. thành than tro thì Quang gọi Bích xuống và nói Bích lấy nước trong thùng phi gần đó để Quang đổ vào trong máng xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội. Sau đó, Quang dùng cái tô xúc hết tro cốt của cháu Q. trong máng xe rùa đổ vào xô sắt. Quang nói Bích mang xô sắt đựng tro cốt của cháu Q. ra ô tô rồi sau đó Bích lái xe chở Quang đi về Khánh Hoà rồi đi Huế.

Sáng 27/3/2022, tại TP Huế, Quang và Bích đi mua cái hũ sành rồi lấy tro cốt của cháu Q. đựng trong xô sắt bỏ vào hũ sành. Sau đó, Quang hẹn gặp ông N. tại một quán cà phê tại TP Huế. Khi gặp Quang thông báo cho ông N. biết toàn bộ sự việc rồi Bích mang hũ sành đựng tro cốt của cháu Q. giao cho ông N.

Với những tài liệu đã thu thập trong toàn bộ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, hành vi mà Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích thực hiện với cháu N.L.M.Q vào ngày 25/3/2022 chỉ cấu thành tội "Xâm phạm thi thể". Chưa đủ căn cứ để xác định và xử lý hành vi có liên quan khác mà bị can Lê Minh Quang đã thực hiện trước, trong quá trình xảy ra vụ án.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản Kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố bị can Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích trước pháp luật về tội "Xâm phạm thi thể" theo nội dung Bản Kết luận điều tra số 08 ngày 16/11/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Giải thích về việc vụ án được giao cho TAND TP Bảo Lộc xét xử, trả lời PV VTC News, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông N.H.N cho biết: "Lần đầu khi tố cáo có nghi ngờ về xâm phạm sức khoẻ, tính mạng nên Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra. Tuy nhiên, khi kết thúc điều tra thì chỉ có kết luận một tội là xâm phạm thi thể và theo bộ luật tố tụng hình sự thì tội danh này thuộc thẩm quyền xét xử của toà án cấp huyện. Cho nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn ra kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng vẫn ra cáo trạng truy tố nhưng chuyển hồ sơ xuống TAND TP Bảo Lộc để xét xử theo đúng thẩm quyền và phân công Viện KSND TP Bảo Lộc thực hành quyền công tố tại toà".

NGUYỄN VƯƠNG