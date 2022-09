Sáng nay, xét xử vụ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chi 2,67 triệu USD chạy án

Khi không nhờ được Kiên, Nguyễn Minh Quân qua người giới thiệu đã liên hệ với Trần Văn Long và luật sư Bùi Thị Hồng Giang. Hai bị can Long và Giang đã nhận hơn 1,6 triệu USD và đưa cho Lê Thanh An 1,5 triệu USD nhờ "chạy án".

Sau đó, Lê Thanh An gặp Nguyễn Ngọc Triệu, khi ấy đang là trụ trì chùa Nôm để nhờ giúp việc của Quân. Bị can Triệu nhận 400.000 USD và hứa tìm người tác động để Quân không bị xử lý. Kết quả điều tra xác định, Triệu và An chưa liên hệ được hoặc đưa tiền cho ai để giúp việc của Quân.

Ngày 6/11/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".