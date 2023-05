Sáng nay, đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

Ủy ban Xã hội nhận định dù vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình thị trường lao động đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện xu hướng phục hồi so với trước đại dịch.

Liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, Ủy ban Xã hội cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đến hết tháng 3 là 17,44 triệu người, tăng khoảng 1 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 146.000 người, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022; số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 128.460 người, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, số người hưởng BHXH một lần năm 2022 là 997.470 người - tăng 34.000 người và tăng 3,55% so với năm 2021.

Đến hết tháng 3, số người tham gia BHXH ước giảm khoảng 50.000 người so với năm 2022 (17,49 triệu người) và số người hưởng BHXH một lần 3 tháng đầu năm 2023 là 264.000, tăng 55.000 so với cùng kỳ năm 2022.

Ủy ban Xã hội vì thế kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; tuyên truyền, vận động người lao động hạn chế việc rút BHXH một lần.

Bên cạnh đó, Ủy ban Xã hội cho biết, trong những tháng cuối năm 2022 đã xuất hiện làn sóng sa thải người lao động trong các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử, cơ khí…