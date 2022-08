Sáng nay, cựu Đại tá Phùng Anh Lê cùng 3 cựu cán bộ công an hầu toà

Tuy nhiên, người thân của Tài lo lắng Tài bị xử lý nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Phùng Anh Lê) nhờ người giúp cho Tài được hòa giải với bị hại để không bị xử lý.

Do có quan hệ họ hàng với bị can Phùng Anh Lê (lúc này là Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nên ông Phùng Văn Bảy đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải bồi thường.

Khoảng từ 21h30 đến 22h ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, người nhà của Nguyễn Hữu Tài đưa 103 triệu đồng cho ông Phùng Văn Bảy. Sau đó, ông Bảy cho người nhà của Tài mượn thêm 7 triệu đồng, rồi cầm 110 triệu đồng đi vào phòng làm việc của Phùng Anh Lê tại trụ sở Công an quận Tây Hồ đưa tiền cho Lê để hoà giải bồi thường và không xử lý đối với Nguyễn Hữu Tài.

Sau khi nhận tiền, Phùng Anh Lê chỉ đạo thuộc cấp Nguyễn Đức Châu (nguyên Đội trưởng Hình sự Công an quận Tây Hồ); Lê Đình Trung (nguyên Phó Đội thi hành án Hình sự Công an quận Tây Hồ) bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc (nguyên Phó đội Hình sự Công an quận Tây Hồ) để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.