Sáng nay băng phủ trắng xóa trên đường lên đỉnh Fansipan

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện nay không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Theo đó nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai và thị xã du lịch Sa Pa ít biến đổi rồi tăng nhẹ.

Thời tiết vẫn duy trì rét hại trên diện rộng, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Do đó khả năng đêm nay vùng thấp tỉnh Lào Cai nhiệt độ nhích lên 10-11 độ C, vùng cao ước khoảng 5-6 độ C và Sa Pa tăng lên mức 1-2 độ C.

Các khu vực núi cao ở tỉnh Lào Cai cần đề phòng băng giá, sương muối tiếp tục xảy ra gây hại trong khoảng 2 ngày tới.