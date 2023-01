Sáng mùng 4 Tết, sương muối phủ trắng núi Fansipan Sa Pa

Theo đó, lúc 7h, trạm khí tượng đo được tại TP Lào Cai rét hại 11,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 8,8 độ C; vùng núi Bắc Hà 4,8 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất 2,8 độ C.

Tại khu vực đỉnh núi Fansipan Sa Pa do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến sương muối hình thành.