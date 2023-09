Sang Đài Loan giúp việc, cô gái mở nhà hàng Việt duy nhất đạt sao Michelin

Sau khi nhận được tin báo "Hello Vietnam" đạt sao Michelin, chị Thu còn chưa mường tượng ra "giải thưởng này là gì, danh giá ra sao". Liên tiếp suốt mấy tháng sau đó, lượng khách tới ăn tăng đột biến. Chị ước tính 80% là khách Đài Loan. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ rất lâu để vào quán. Vì không đủ nhân lực phục vụ, chị phải nhờ thêm bạn bè thân thích tới hỗ trợ.

Chuyển sang nhà hàng mới chưa bao lâu, một ngày nọ, "Hello Vietnam" bất ngờ đón đại diện của Văn phòng Kinh tế và Văn phòng Du lịch của thành phố Đài Trung xuống làm việc.

Sau khi trang hoàng chỗ mới, năm 2019, việc kinh doanh vẫn chưa ổn định, nhiều vấn đề mới lại nảy sinh, từ việc khó tìm nhân viên phù hợp cho tới gặp các đối thủ cạnh tranh kém lành lạnh. Chị liên tục nhận đơn kiện tại văn phòng an toàn thực phẩm, môi trường vỉa hè, phòng thuế, phòng cháy chữa cháy...

"Khi đó, tôi vừa buồn vừa bất lực, nhưng phải tự nhủ sớm lấy tinh thần để hỏi thêm các cửa tiệm xung quanh. May mắn thế nào lại có một cửa hàng đối diện nơi cũ mà diện tích to gấp 3 lần. Tôi rất bất ngờ khi được chủ mới nhượng lại chỗ để tiếp tục kinh doanh", chị Thu nói.

Chỉ một năm sau, nhà hàng tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu này. Đại diện văn phòng an toàn thực phẩm của thành phố thường xuyên lui tới nhà hàng để kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, khâu chế biến đảm bảo hay không.

"Họ hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình, chỉ cách làm đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn đảm bảo nguyên liệu tươi ngon, nâng cao ý thức giữ vệ sinh chung. Khi nhà hàng bắt đầu có tiếng tăm, khoảng 6 tháng họ sẽ tới kiểm tra một lần", chị cho biết.

Thực đơn chính hiện vẫn xoay quanh các món chủ đạo như ngày đầu như bún đậu mắm tôm, bún chả nướng kiểu Hà Nội, bún nem rán, phở bò tái, bún lòng, bún móng giò, cùng một số món ăn vặt như nộm đu đủ, gỏi cuốn tôm, gỏi cuốn thịt heo, gỏi cuốn chay, nem rán. Mức giá các món từ 100 đến 300 Đài tệ (75.000 đồng - 230.000 đồng).

Nếu như ngày đầu, "Hello Vietnam" chủ yếu phục vụ người Việt lao động ở khu vực xung quanh, thì nay thu hút lượng lớn khách Đài Loan cũng như một số du khách nước ngoài. Để khách biết cách ăn bún đậu mắm tôm đúng chuẩn người Việt, chị Thu còn làm sẵn "tờ hướng dẫn". Chị tiết lộ, nem rán là một trong những món ăn được thực khách Đài Loan đặc biệt ưa chuộng.

Vào những ngày trong tuần, khi lượng khách thưa hơn, chị còn được các trường học tại địa phương mời tới nói chuyện cùng học sinh, sinh viên.

Với chị, mỗi chuyến đi không chỉ là cơ hội để bản thân chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực Việt Nam, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của chính quyền địa phương với người nước ngoài tới định cư. Để buổi trải nghiệm thu hút người nghe, chị chuẩn bị những bộ áo dài truyền thống, đội nón lá, mang theo nguyên liệu làm một số món ăn như gỏi tôm, hướng dẫn mọi người cách làm và thưởng thức.

Hơn 6 năm gây dựng và phát triển, đến nay, "Hello Vietnam" có được chỗ đứng nhất định trong lòng thực khách địa phương. Vào dịp lễ tết, khách có thể đông gấp 2, 3 lần so với ngày thường. Và cũng từ khi nhận danh hiệu sao Michelin, chị Thu hạnh phúc khi được nhiều người biết tới hơn, doanh thu và lượng khách tăng khoảng 3 lần so với trước kia.

"Bản thân là người con xa xứ, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào của người Việt, khát khao được cống hiến, quảng bá ẩm thực và văn hóa Việt bay cao bay xa để nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Tôi cũng hy vọng hai người con sẽ tiếp tục thay mẹ phát triển nhà hàng quy mô hơn nữa trong tương lai", chị Thu bộc bạch.

Nội dung: Việt Hà

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Quốc Việt