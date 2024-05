Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang nỗ lực điều hành quản lý thị trường vàng thông qua các biện pháp đấu thầu vàng miếng, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quản lý rà soát kinh doanh vàng. Tuy nhiên, việc kéo giảm giá vàng không thể một sớm một chiều do một trong những nguyên nhân là các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc còn dè dặt trong việc tham gia đấu thầu vàng miếng



Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 20 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 84 - 86,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 84 - 85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,75 - 85,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.