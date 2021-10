Sáng 6/10: Hơn 747.000 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi; Các cơ sở y tế ở TP HCM không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 sai mục đích

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tỉnh được phân bổ 324.000 liều vaccine Vero Cell. Ngành y tế tỉnh phân bổ xuống địa phương với mục tiêu tiêm nhanh nhất có thể, phấn đấu mỗi ngày đạt 100.000 liều.

TP Dĩ An được phân bổ nhiều nhất với 67.000 liều, kế đến là thành phố Thủ Dầu Một 62.000 liều; thị xã Tân Uyên 55.000 liều; thị xã Bến Cát 40.000 liều; thành phố Thuận An 30.600 liều và các huyện khác từ 15.000-20.000 liều.

Được biết, trong đợt tiêm mũi 1 hồi đầu tháng 9/2021, có gần 1 triệu người dân đã tiêm vaccine Vero Cell.

Tính đến nay, tại Bình Dương đã tiêm hơn 2.285.000 liều trong số 3.205.850 liều vaccine được phân bổ. Trong đó, có 2.027.513 người được tiêm mũi 1. Hiện mới có 258.057 người tiêm đủ 2 mũi.

Ngày 5/10, Bình Dương ghi nhận 1.107 ca mắc mới, giảm 103 ca so với ngày 4/10. Tính trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay Bình Dương ghi nhận 217.960 ca nhiễm COVID-19. Từ ngày 27/9 đến nay số ca mắc có xu hướng giảm mạnh, số bệnh nhân xuất viện có xu hướng tăng.

Cũng trong ngày 5/10, toàn tỉnh có 4.119 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện, khỏi bệnh lên 197.309 người. Hiện Bình Dương đang điều trị cho 23.704 người.

Sóc Trăng: Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh qua xét nghiệm người về quê

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch COVID-19ngày 5/10, ngành Y tế Sóc Trăng thông tin trên địa bàn tỉnh những ngày qua đã xuất hiện 3 ổ dịch lớn tại thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Tú và Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi (tại huyện Trần Đề, giáp ranh với thị trấn Mỹ Xuyên); đặc biệt ổ dịch tại Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi rất phức tạp.

Ngành Y tế tăng cường hỗ trợ các địa phương chống dịch, qua xét nghiệm tại những ổ dịch này số F0 khá nhiều, mỗi nơi tới vài chục trường hợp mắc.

Những ngày qua, với số lượng hàng chục nghìn người từ các địa phương về quê, tuy chưa xét nghiệm hết nhưng đã ghi nhận 60 F0, con số trên có thể còn tăng mạnh trong thời gian tới. Những người về từ vùng dịch sẽ thực hiện cách ly, sàng lọc, xét nghiệm theo quy định.

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế mức thấp nhất do lây lan, phát hiện sớm và phòng ngừa kịp thời.

