Sáng 5/10: Hơn 6.100 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Việt Nam tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine từ COVAX

Đồng thời, phải tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ cho người lao động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh về việc lựa chọn test nhanh kháng nguyên COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và kỹ thuật thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

Bình Dương: Đã có 193.209 bệnh nhân COVID-19 khỏi

Tối 4/10, Sở Y tế ghi nhận 1.210 ca mắc mới, giảm 73 ca so với ngày 3/10. Cụ thể, TX.Bến Cát 545 ca, TP.Thủ Dầu Một 113 ca, TP.Thuận An 321 ca, huyện Bàu Bàng 88 ca, TP.Dĩ An 13 ca, TX. Tân Uyên 99 ca, huyện Bắc Tân Uyên 9 ca, ngoài tỉnh 2 ca và huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng mỗi huyện ghi nhận 10 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 216.853 ca mắc COVID-19.

Ngoài ra, qua xét nghiệm cộng đồng, ngày 4/10 toàn tỉnh phát hiện 970 trường hợp dương tính trong tổng số 113.582 người được lấy mẫu.

Cũng theo báo báo từ hệ thống điều trị, ngày 4/10, toàn tỉnh Bình Dương có 2.390 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện, khỏi bệnh lên 193.209 người. Trong ngày tầng 1 có nhiều bệnh nhân xuất viện nhất với 2.305 người.

Bến Tre: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên



Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre, đến nay, toàn tỉnh có hơn 290.000 người được tiêm vaccine COVID-19, chiếm gần 30% tổng dân số của tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

Trong đó, có hơn 230.000 người tiêm mũi 1, chiếm gần 24% dân số vàhơn 60.000 người được tiêm mũi 2 chiếm tỷ lệ hơn 6% dân số.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên; trong đó ưu tiên cho các đối tượng trên 50 tuổi, tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

UBND tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Sở Y tế rà soát kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 đã được phê duyệt, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm.

