Sáng 4/10: Gần 693.800 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi; 19 tỉnh qua 2 tuần chưa ghi nhận F0 trong nước, thứ phát

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ được cách ly tập trung 14 ngày.

Bến Tre : Thêm 8 ca mắc COVID-19 mới

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhBến Tre,từ 18 giờ ngày 03/10/2021 đến 6 giờ ngày 04/10/2021, tỉnh ghi nhận thêm 08 ca mắc COVID-19 mới,

Các ca dương tính vừa ghi nhận gồm:Ba Tri 05 ca (An Hiệp); thành phố Bến Tre 01 ca (Phường 5); ngoài tỉnh 02 ca có địa chỉ tỉnh Trà Vinh (Châu Thành, Trà Cú).

Trong 08 ca dương tính vừa ghi nhận có 05 ca trong khu cách ly, phong tỏa; ngoài tỉnh 02 ca có địa chỉ tỉnh Trà Vinh (Châu Thành, Trà Cú), là người về từ TP. Hồ Chí Minh đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính, chưa vào Bến Tre.

01 ca cộng đồng tại Phường 5, thành phố Bến Tre là tài xế lấy hàng ở TP HCM. Ngày 02/10/2021 có về Bến Tre tiếp xúc với vợ, cha mẹ vợ và 2 con, đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh Bến Tre là 1.915 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 51 ca tử vong và 1.805 ca ra viện.

TP HCM: Kêu gọi 4% người dân chưa tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 hãy đăng ký tiêm

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM cho biết hiện còn khoảng 4% dân số TP HCM trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, TP kêu gọi người dân thực hiện đăng ký tiêm qua tổng đài 8066 để TP sớm hoàn thành 100% người dân tiếp cậnvaccine COVID -19, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Sau khi tiêm vaccine, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K, giữ khoảng cách giữa người với người tại nơi công cộng và cả trong không gian làm việc, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Mỗi người cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác khi trở lại cuộc sống bình thường mới, vì nguy cơ dịch bệnh vẫn tồn tại.

Từ khi triển khai tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 2/10, tổng số mũi vaccine tiêm được thực hiện ở TP HCM là 11.030.843, trong đó 4.112.878 người tiêm mũi 2.

