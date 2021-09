Sáng 30/9: Gần 7.000 ca COVID-19 nặng đang điều trị; 11 quận, huyện ở TP HCM đã kiểm soát được dịch

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Bình Dương: Toàn tỉnh chỉ còn 4 phường nguy cơ rất cao về dịch bệnh COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế, tối 29/9 toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.007 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số người điều trị khỏi trong đợt dịch lần thứ 4 lên 180.478. Hiện tại, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã chuyển đổi thành khu điều trị tầng 1 với 30 cơ sở điều trị.

Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống 3 tầng điều trị đang điều trị cho 29.228 bệnh nhân, trong đó có 20.401 người có bệnh nền, 5.533 người có triệu chứng nhẹ sốt, ho, đau họng, 4.548 người có bệnh nền và 1.036 người suy hô hấp, thở máy. Trong ngày cũng ghi nhận 33 bệnh nhân tử vong.

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh, ngày 29/9, toàn tỉnh chỉ còn 4 phường nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 2 xã, phường nguy cơ cao (vùng cam), 8 xã, phường nguy cơ (vùng vàng) và 77 xã, phường, thị trấn bình thường mới (vùng xanh).

Đánh giá theo đơn vị khu, phố ấp, toàn tỉnh có 17 ấp, khu phố nguy cơ rất cao; 12 ấp, khu phố nguy cơ cao; 56 ấp, khu phố nguy cơ và 500 ấp, khu phố bình thường mới.

Đắk Lắk: Ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 tại TP Buôn Ma Thuột

Ngay sau khi nhận được thông tin có 2 trường hợp trú tại thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột dương tính với SARS-CoV-2 qua khám sàng lọc tại bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột và chính quyền địa phương tạm thời phong tỏa các khu vực dân cư liên quan để triển khai truy vết, test nhanh SARS-CoV-2 nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 29/9, ngoài 2 trường hợp nói trên, qua xét nghiệm sàng lọc ban đầu, lực lượng y tế đã ghi nhận thêm 17 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế thành phố đã gửi mẫu xét nghiệm gửi lên tuyến trên để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và hiện đang chờ kết quả.

Đến chiều 29/9,Đắk Lắk có 1.849 trường hợp mắc COVID-19; 1.253 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và 15 người tử vong.

