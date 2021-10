Sáng 3/10: Gần 659.800 ca COVID-19 đã khỏi bệnh; Mỹ trao tặng Việt Nam thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer

Về lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Bộ Y tế có các văn bản hướng dẫn mẫu xét nghiệm PCR bằng cách gộp 5-10-15 mẫu, test nhanh kháng nguyên gộp 3-5 mẫu trong 1 ống để vừa phát hiện hiệu quả nhanh và giảm chi phí về kinh tế.

Thời gian qua, Bộ Y tế yêu cầu đơn vị cung ứng xét nghiệm đảm bảo công khai minh bạch tạo điều kiện cho đơn vị tiếp cận và đến nay cấp phép 97 test xét nghiệm SARS-CoV-2 (trong đó 35 PCR và 62 test kháng nguyên).

"Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị cung cấp sinh phẩm xét nghiệm cập nhật công khai giá đảm bảo minh bạch, tạo ra cạnh tranh lành mạnh. Bộ có nhiều Công điện, văn bản chỉ đạonghiêm cấm tăng giá sinh phẩmvà trục lợi vấn đề này; chỉ đạo Sở Y tế, thanh kiểm tra giám sát cơ sở kit xét nghiệm để xử lý nghiêm vi phạm," Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Bình Dương: Người và phương tiện ở vùng xanh lưu thông bình thường; vùng đỏ lưu thông trong nội bộ

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnhBình Dươngtổ chức hội nghị thông tin về kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, tỉnh Bình Dương thực hiện thu hẹp, kiểm soát chặt "vùng đỏ"; từng bước nới lỏng theo hướng "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn", "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn".

Cụ thể, giữa các huyện thuộc vùng xanh (Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên), người và phương tiện giao thông lưu thông bình thường; TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, lưu thông liên phường trong nội bộ của từng địa bàn, riêng TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, trước mắt người dân lưu thông từ phạm vi nội bộ khu phố, đến liên khu phố, đến phường, đến liên phường và tùy diễn biến dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở quyết định phương án lưu thông mở rộng phạm vi di chuyển... với các điều kiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: 5K, quét QR Code tại các điểm đến, giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông (F0 khỏi bệnh, đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi ít nhất 14 ngày.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, nới lỏng giãn cách và từng bước phục hồi nền kinh tế - xã hội. Các chỉ số phục hồi kinh tế của tỉnh đang có nhiều khả quan, các công trình xây dựng, nhà máy trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ từ ngày 2/10 và đang thiếu hụt lao động.

Do đó, người lao động hãy ở lại Bình Dương làm việc, được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, tiếp cận việc làm, có thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần giữ vững chuỗi cung ứng sản xuất, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 2/10, Bình Dương ghi nhận 214.360 ca mắc COVID-19.

