Sáng 27/2, F0 mới ở miền Tây tăng cao, Hà Nội tiếp tục đứng đầu ca mắc mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 26/2, tỉnh Hà Nam ghi nhận 705 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, tăng 86 trường hợp so với ngày 25/2.

Thanh Hóa: 875 F0

Ngày 26/2, Thanh Hóa ghi nhận 875 ca mắc Covid-19, trong đó có 212 ca cộng đồng, 453 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 210 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 41.157 bệnh nhân Covid-19; 35.499 người được điều trị khỏi được ra viện; 59 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Vượt mốc 4.000 F0 trong ngày

Trong 24 giờ qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận 4.030 ca mắc Covid-19, trong đó có 867 ca cộng đồng. Ngày 26/2, toàn tỉnh có 3.706 trường hợp được công bố khỏi bệnh, thêm 9 bệnh nhân tử vong do Covid-19. Đến nay tỉnh Nghệ An có 67.967 ca mắc Covid-19, có 41.917 trường hợp đã điều trị khỏi, 99 ca tử vong, hiện đang điều trị 25.951 bệnh nhân.

Hà Tĩnh: 742 ca mắc mới

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 742 ca mắc Covid-19; trong đó có 378 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 13.530 ca mắc Covid-19; đã điều trị khỏi 10.745 bệnh nhân, 9 ca tử vong.

Người dân Hà Tĩnh khai báo để thực hiện các biện pháp cách ly đối với F0, F1 (Ảnh: Tiến Hiệp).

Quảng Bình: F0 tiếp tục vượt mốc