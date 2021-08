Sáng 26/8: Gần 780 ca COVID-19 trong tình trạng nặng và rất nặng; 7 tỉnh đã qua 14 ngày không có ca mắc mới

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 169.921 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 749 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm



- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 24/8 có 432.460 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.