Sáng 11/9: Hơn 350.000 ca COVID-19 đã khỏi; Đồng Nai tìm thấy F0 thứ 3 trốn khỏi khu cách ly

Theo cơ quan công an, đây là đối tượng thứ 3 bỏ trốn khỏi các khu cách ly đã được lực lượng công an tìm thấy. Theo đó, sau nhiều ngày trốn khỏi bệnh viện, lực lượng công an đã phát hiện Thảo đang ở tại KP.11, P.Tân Phong, TP Biên Hòa. Đối tượng này sau đó đã được giao cho lực lượng y tế để tổ chức cách ly theo quy định.

Ngày 10/9, Công an TP Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy Huỳnh Thị Oanh Thảo (31 tuổi, ngụ KP.9, P.Tân Phong, TP Biên Hòa) là đối tượng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất do nhiễm COVID-19 vào ngày 4/9.

Theo thông tin từ Sở Y tếBình Dương, ngày 10/9, Bình Dương có 4.441 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 98.617 người.

Theo bảng số liệu điều trị trong ngày, tầng 1A thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ vẫn là nơi có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 3226 người, sau đó là tầng 1 ghi nhận 1.115 người, tầng 2 là 78 người và 2 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3 cũng ghi nhận 22 bệnh nhân xuất viện.

Trong tổng số 18 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 1 thì Bệnh viện dã chiến Thới Hòa, TX Bến Cát có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 667 người.

Cũng tối 10/9, Sở Y tế thông báo toàn tỉnh ghi nhận 3.563 ca mắc giảm 968 ca so với ngày 9/9.

Long An: Không còn huyện nào thuộc "vùng đỏ"

Ngày 10/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnhLong Ancho biết tỉnh này đã tiêm được 1.363.169 liều vaccine mũi 1. Số người được tiêm cao hơn so với danh sách dự kiến theo rà soát ban đầu, và tất cả những người đủ 18 tuổi trở lên đang có ở Long An đều đã được tiêm 1 mũi 1 vaccine.

Đến nay, Long An đã ghi nhận 27.569 ca mắc COVID-19. Trong đó có 21.401 ca đã điều trị khỏi, 331 ca tử vong.

Trong những ngày qua, số ca mắc mới tại tỉnh này đang có xu hướng giảm dần. Mới nhất vào ngày 9-9, tỉnh này phát hiện 323 ca, tiếp tục giảm so với những ngày trước đó là 410 ca (ngày 8-9), 371 ca (7-9), 492 ca (6-9)…

Đặc biệt, dựa theo đánh giá mức độ nguy cơ mà Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành, hiện Long An không còn huyện "vùng đỏ" (mức nguy cơ rất cao). Chỉ còn huyện Đức Hòa, Bến Lức và TP Tân An thuộc "vùng cam" (mức nguy cơ cao) và huyện Cần Giuộc thuộc "vùng vàng" (mức nguy cơ), còn lại 11 huyện, thị của tỉnh đều đã là "vùng xanh" (mức bình thường mới).

Hiện tại vẫn còn 7 huyện, thành phố của Long An tiếp tục thực hiện giãn cách tối đa theo chỉ thị 16 tăng cường đến hết ngày 13/9. Còn 8 huyện, thị xã đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15.

