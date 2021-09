Sáng 10/9: Hơn 1.120 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO; TP HCM huy động 1.700 F0 khỏi tham gia chống dịch

Bình Dương: Người chưa tiêm vaccine COVID-19 và tiêm mũi 1 dưới 14 ngày chưa được phép ra đường

Để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở về trạng thái bình thường mới, ngày 9/9, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhBình Dươngđã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, huyện, thị và thành phố về việc khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Lực lượng y tế đã và đang vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc SKĐS - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đã và đang vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc vì sinh mạng của người bệnh, vì sức khoẻ của người dân

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ; mở rộng vùng xanh; thực hiệnthần tốc xét nghiệmsàng lọc "bóc tách" F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng.

Đáng lưu ý, UBND tỉnh quy định cụ thể những đối tượng không được tham gia lưu thông gồm những người chưa tiêm vaccine; những người đã tiêm mũi 1 dưới 14 ngày. Riêng đối tượng là người già, người có bệnh lý nền và trẻ em thì được khuyến cáo không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

Ngoài những quy định vừa nêu trên, thì đối tượng được phép lưu thông, trong đó người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông.

Long An: số ca mắc giảm, gần 500 người được công bố khỏi bệnh

Trong ngày 9/9,Long Anghi nhận sinh 323 ca nhiễm COVID-19 giảm 87 ca so với số ca mắc ngày 08/9/2021 (410 ca); trong đó có 52 ca trong cộng đồng, điều trị khỏi 499 ca ( giảm 487 ca); tử vong 03 ca (giảm 05 ca).

Cũng trong ngày 9/9, Long An có 9 huyện không ghi nhận ca mắc mới: Thủ Thừa, Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Mộc Hóa.

Lũy kế đến ngày 09/9, Long An 27.569 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 7.977 cộng đồng, 2.033 khu cách ly, 17.559 khu phong tỏa); điều trị khỏi 21.401 ca (77,62%); tử vong 331 ca (1,20%), đang điều trị tại bệnh viện 5.837 ca (21,17%).

Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 5.837 ca, cụ thể như sau: Số ca điều trị phân bổ theo tầng: Tầng 1: 4.920 (84,28%), tầng 2: 691 (11,83%), tầng 3: 226 (3,87%). Khả năng còn tiếp nhận theo tầng: Tầng 1: 3.235, tầng 2: 1.060, tầng 3: 62. Số ca điều trị bằng Remdesivir 131 ca/9 bệnh viện trong đó xuất viện 15 ca, triệu chứng nặng hơn 02 ca, tử vong 6 ca.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: