Sana TWICE 'thả thính' Wendy Red Velvet trên sóng radio trực tiếp

Tuy nhiên Sana cho biết hiện cô không có điều gì cần nói với các thành viên TWICE. Thay vào đó, nữ thần tượng sinh năm 1996 đột ngột thổ lộ: "Unnie (cách gọi chị thân mật trong tiếng Hàn) xinh quá ạ".

Your browser does not support the video tag.

Sự đường đột này khiến không khí phòng radio bùng nổ. Ngay lập tức tai Wendy đỏ lên và cô che mặt lại. Ngay cả Jihyo cũng hét lên: "Cái gì vậy trời!" trong khi Sana vẫn nhìn Wendy và cười tươi bên cạnh.

Đây không phải là dấu chấm hết cho những hành động "thả thính" của Sana tới Wendy. Trước khi chương trình kết thúc, cô còn chủ động xin số điện thoại tiền bối.