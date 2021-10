Sản phụ lao màng phổi mắc COVID-19 được cứu sống ngoạn mục

Việc duy trì điều trị lao màng phổi cũng giúp cải thiện mức độ nặng và tiên lượng sống còn ở những thai phụ bị COVID-19 đồng nhiễm với lao màng phổi.

BSCKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết: Kỹ thuật ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo hay còn gọi là hoạt động hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể) là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng mà không đáp ứng với các biện pháp hồi sức thường quy cũng như hồi sức nâng cao.

Có thể nói ECMO là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, hiện đại, khó thực hiện, được ví như cứu cánh cuối cùng cho những ca bệnh nặng chẳng hạn như các ca nhiễmCOVID-19nguy kịch và chỉ mới được thực hiện ở các bệnh viện lớn tại Việt Nam.

"Việc ứng dụng kỹ thuật ECMO cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tại bệnh viện mang rất nhiều ý nghĩa, giúp cứu sống người bệnh trong cuộc chiến khốc liệt với dịch COVID-19. Đó cũng là nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn cố gắng hoàn thiện trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân ĐBSCL".

