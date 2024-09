Sản phụ Lào Cai đi bộ 40km đường rừng tới bệnh viện sinh con

Do mưa lũ, đường sá bị chia cắt, chị S. cùng chồng đã đi bộ 40km băng rừng, vượt suối, từ huyện Bảo Yên đến Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà để sinh con. Ngày 14/9, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà vừa tiếp nhận và đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ở huyện Bảo Yên cùng chồng đi bộ 40km đường rừng đến sinh con. Sáng ngày 12/9, cơn đau chuyển dạ xuất hiện, sản phụ S.T.S. (22 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên) đã đến trạm y tế xã khám, kiểm tra các dấu hiệu sinh nở. Các bác sĩ mổ đẻ cho chị S. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai). Do chị S. có sẹo mổ cũ, không thể sinh thường tại trạm y tế, các y sĩ khuyên chị đến bệnh viện sinh. Điều kiện thời tiết mưa lũ, đường sá bị chia cắt, các phương tiện không thể tiếp cận để đưa chị S. đi bệnh viện, không còn cách nào khác, chị S. cùng chồng quyết định đi bộ băng rừng, vượt suối suốt 40km, đến Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà sinh con. Sau 14 tiếng đồng hồ (từ 6h đến 20h cùng ngày), vượt qua 40km đường rừng hiểm trở, trơn trượt, chị S. đã đến được Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Chị S. cho biết, trên đường đi, nhiều đoạn đường sạt lở, nhưng ý chí mãnh liệt của người mẹ đã giúp chị vượt qua tất cả. Mỗi bước đi đều là một thử thách, nhưng chị vẫn cố gắng cùng với chồng vượt qua. Đại diện bệnh viện tặng quà cho vợ chồng chị S. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai). Nhà chức trách cho biết, khi đến Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà, chị S. trong tình trạng mệt mỏi, đôi chân với nhiều bùn đất và các vết thương. Chị S. nhanh chóng được tiến hành mổ đẻ. 30 phút sau, con chị cất tiếng khóc chào đời. Cả kíp phẫu thuật và vợ chồng sản phụ S. vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bệnh viện cho biết bé gái hồng hào, khóc to, nặng 3kg, ca sinh mổ thành công mẹ tròn con vuông.