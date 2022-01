Sản phụ 44 tuổi nguy kịch khi phá thai chui, bác sĩ có cảnh báo này

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm khoảng 80 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó 20 triệu ca có ý định phá thai. Khoảng 222 triệu phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai nào dù không dự định có con.



Ở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai khoảng 76%. So với khu vực ASEAN, tỷ lệ này chỉ thấp hơn Thái Lan.



Theo các bác sĩ, việc lựa chọn các cơ sở y tế không uy tín để phá thai sẽ có nhiều nguy hại khôn lường. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hằng cho biết ngoài chị T., bệnh viện từng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nguy kịch do phá bỏ thai không an toàn. "Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, thai phụ khó có thể qua khỏi", bác sĩ Hằng cảnh báo.



Tại Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nữ bệnh nhân 24 tuổi nguy kịch do phá thai tại phòng khám bên ngoài. Nữ bệnh nhân phá thai do “lỡ” mang thai lần thứ 4, gia đình yêu cầu đình chỉ thai nghén khi thai đã 28 tuần. May mắn, sản phụ được cấp cứu kịp.