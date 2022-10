Săn lùng những ổ bánh mì ngon nhất Hội An

Phi Bánh Mì

Bánh mì ở đây do anh Đỗ Văn Phi - nguyên là bếp phó của quán Nam Hải (hiện là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Four Seasons The Nam Hai) sản xuất ra. Bánh mì ở đây có thể nhỏ hơn một chút so với các quầy khác nhưng giá thấp hơn nên luôn đông khách cho hầu hết mọi thời điểm trong ngày.

Phi Bánh Mì - Ảnh Hiddenhoian

Bánh mì truyền thống nơi đây gồm những lát thịt lợn om ngũ vị, xúc xích Việt Nam, pate, dưa chuột và rau thơm. Ngoài ra sẽ có hai món bánh mì chay tuyệt vời gồm phô mai hay đậu hũ xắt miếng.

Địa chỉ: 88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Giờ mở cửa: 08:00 – 20:00