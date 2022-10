Săn lùng những địa điểm 'sống ảo' cực chất trên khắp Singapore

Nguồn: The Smart Local

Nguồn: flickr

Here is SG

Những con đường ven sông quanh Marina Bay là nơi thường xuyên thu hút du khách chụp ảnh. Vì ngoài những tòa nhà lung linh thì những tác phẩm điêu khắc đã dần trở thành điểm đặc biệt tại nơi đây. Đi dạo một vòng quanh tác phẩm điêu khắc nổi bật nhất - "Here is SG", bạn sẽ tìm thấy một thiết kế tưởng chừng như trừu tượng nhưng lại kết hợp tinh tế với nhau để tạo thành một khối thống nhất, đại diện cho tinh thần của Passion Made Possible.

Nguồn: The Straits Times

Các ga tàu điện MRT

Các ga tàu cũng trở thành những địa điểm "check-in" độc nhất vô nhị bởi thiết kế mang hơi hướng đương đại đặc sắc của mình. Du khách đều có thể tìm thấy những không gian mà mình yêu thích tại những ga tàu điện sắc màu như Telok Ayer, Little India, Bugis, Bras Basah, City Hall, Raffles Place…

Nguồn: Trip Savvy

Loạt tranh tường của nghệ sĩ Yip Yew Chong

Địa chỉ: dọc các khu Chinatown, Kampong Gelam, Tiong Bahru, Kebun Baru Market,...