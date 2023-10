Săn lùng mối đe dọa an toàn của các hệ thống thông tin quan trọng

Chia sẻ tại sự kiện khai mạc chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng quốc gia năm 2023 có chủ đề ‘Săn lùng mối đe dọa trên các hệ thống thông tin quan trọng’, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT nhấn mạnh: An toàn thông tin mạng là trụ cột quan trọng, xuyên suốt để tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên số.

Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động then chốt, có tính cấp thiết giúp các cơ quan, tổ chức giảm thiểu thiệt hại, ngay cả khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ứng phó chủ động từ sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng có quy mô ngày càng lớn, phức tạp, có thể gây hậu quả khó lường đối với sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội.

Thực tế, những năm gần đây, trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào lĩnh vực quan trọng như tài chính, năng lượng. Những cuộc tấn công mạng này đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung cấp năng lượng và có tác động lớn đến nền kinh tế.