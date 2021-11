Sân khấu 'độc nhất vô nhị' Vương Nhất Bác: Vừa hát vừa lộn mèo

Mới đây, netizen thích thú truyền tay nhau đoạn clip Vương Nhất Bác vừa hát vừa "lộn mèo" trên sân khấu khiến ai nấy đều hết hồn.

Sân khấu của Vương Nhất Bác

Theo đó, anh chàng hát Mật Mã Thế Giới Của Tôi kết hợp với sân khấu sôi động để làm nổi bật cách thể hiện có 1-0-2 theo chất riêng.

Cứ tưởng rằng, Vương Nhất Bác chỉ đáp từ trên cao xuống khiến người xem trầm trồ như vậy là đủ rồi, ai ngờ anh còn làm tận hai lần liên tiếp.