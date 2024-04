Sân khấu đầu tiên của Suni Hạ Linh tại 'Đạp gió': Đu dây nhảy múa trên không trung đầy mạo hiểm

Sau đó, nữ ca sĩ tự tin hát bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Cô khép lại tiết mục biểu diễn khi quăng bột màu một cách dứt khoát. Màn biểu diễn của Suni Hạ Linh ghi điểm với giọng hát tốt, cảm xúc. Cô cũng hát tiếng Trung rất mượt mà.

Chia sẻ về màn biểu diễn này, Suni Hạ Linh tâm sự: "Cảm giác lúc treo mình trên cao và cả khi bung mình rơi xuống, chẳng phải sợ hãi mà là tự do, quyết tâm và biết ơn. Tự do để được là mình, để được mang đến đây những gì thật nhất và tâm huyết nhất.

Quyết tâm để leo được đến đỉnh cao mới và đem đến cho khán giả tất cả những gì mình có và nung nấu sau chặng đường dài làm nghề và theo đuổi nghệ thuật. Và biết ơn vì, dù mình còn nhiều điều phải học hỏi và hoàn thiện, xung quanh mình vẫn có rất nhiều khán giả và đồng đội dành trọn vẹn yêu thương cho mình".